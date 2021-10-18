ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره موقع “يونيفيرستي وورلد نيوز” المعني بمتابعة أخبار التعليم العالي الظروف الصعبة لأستاذة الجامعات في ليبيا وعدد من الدول العربية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى شكاوى صادرة عن أساتذة جامعات حكومية وخاصة تتعلق بتدني الأجور والافتقار إلى المزايا الأساسية ووجود العقود قصيرة الأجل التي تجعل سبل عيشهم غير مستقرة.

وتابع التقرير إن هؤلاء الأساتذة يعانون من الإحباط لعدم وجود نقابات مستقلة لأعضاء هيئة التدريس للدفاع عن حقوقهم في وقت يأسف فيه البعض من هؤلاء لاختيارهم مهنة أكاديمية وينزح العديد منهم بسبب هذه الظروف الصعبة.

وبين التقرير إنه رغم حصول غالبية أساتذة الجامعات الخاصة على رواتب جيدة مقارنة بالجامعات الحكومية لا يزال كثير منهم يقولون إنهم لا يتلقون مزايا أساسية كالتأمين الاجتماعي أو الصحي فضلا عن العمل بموجب عقود تحدد مهامهم التعليمية وأجورهم من دون بدلات أخرى.

وأضاف التقرير إن العديد من الأساتذة يفتقرون إلى الأمان الوظيفي الأساسي لأنهم يعملون بموجب عقود يمكن لإدارات الجامعة إنهاؤها من دون إشعار مسبق أو دفع تعويض في وقت شرعت فيه الجامعات الحكومية في وقف العقود المؤقتة للعديد من الأساتذة.

وأرجع التقرير هذا الإجراء الذي تقوم به هذه الجامعات رغم دفعها أجورا أقل في الغالب بسبب إلحاح الدعوات لتوظيف المزيد من أعضاء هيئة التدريس ونقص التمويل اللازم ما قاد لعمل العديد من الأساتذة برواتب منخفضة ومن دون مزايا.

ترجمة المرصد – خاص