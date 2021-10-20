ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحةاللواء خالد المحجوب، إن الجيش قادر على المشاركة في مناورات مشتركة مع الدول الصديقة في أي وقت.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أوضح أن المناورة التي نفذها اللواء 106 المجحفل جرى الاستعداد لها منذ أربعة أشهر، وأنها تعد المناورة الأولى التي شاركت فيها مختلف وحدات اللواء 106 من مشاة ودبابات ومدفعية وقوات صاعقة وطيران وغيرها من الوحدات الداعمة والمساندة.

وبين أن هذه المناورة أكدت استعداد القوات المسلحة الكامل لمواجهة أي مخاطر مستقبلية، خاصة في ظل توحيد صوف الجماعات المسلحة والمتطرفة ومحاولة تهديد الأمن القومي للبلاد.

وأشار المحجوب إلى أن قوات الجيش تعمل بشكل مستمر على تتبع العناصر الإرهابية والقضاء عليها خاصة في منطقة الجنوب، وأنها تكثف عملها للقضاء على المجموعة التي نشرت بعض الصور بالأمس وزعمت أنها تقيم عمليات تدريب في الجنوب.

وعلى صعيد مغادرة المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية، أكد المحجوب أن اللمسات النهائية من الناحية النظرية وضعت، وأن الجوانب العملية يفترض أن تبدأ في الفترة المقبلة، (دون أن يحدد الموعد)، وأن هذه العملية ستتم تحت إشراف دولي.

وفيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية، أوضح المحجوب أنها تبدأ بعد مغادرة المرتزقة بشكل مباشر، مع مراعاة الجوانب المتفق عليها بين أعضاء لجنة “5+5”.