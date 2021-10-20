ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية الضوء على تطورات التحقيق في تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد، أشار لمغادرة إسماعيل الشقيق الأكبر لمنفذ التفجير سلمان العبيدي والمتورط بتسهيل التنفيذ هاشم بريطانيا إلى الشرق الأوسط على متن رحلة جوية قبل بضعة أسابيع، من دون الإفصاح عن الدولة التي غادر إليها.

وبين التقرير أن رئيس لجنة التحقيق السير “جون سوندرز” رفض قرار إسماعيل العبيدي بعدم التعاون مع التحقيق بالاستناد لقانون يتيح له ذلك مخافة إدانته، مؤكدًا أن سفره جاء قبل ظهوره في تحقيق عام تم توجيه الأوامر له بحضوره.

وأضاف التقرير: إن إسماعيل العبيدي طلب الحصانة من الملاحقة القضائية كشرط للإدلاء بشهادته، وأن السير “سوندرز” نقل عن “بول غريني” عضو فريق التحقيق قوله: إن العبيدي ليس في البلاد حاليًا وليس هناك ما يشير إلى موعد عودته.

وبحسب غريني فإن السير “سوندرز” قد يرغب في استخدام سلطاته لإجبار العبيدي على الحضور، حاثًا الأخير على الامتثال بالقول: “يجب أن يفهم بالتأكيد قد يستنتج الجمهور أن لديه شيئًا يخفيه ما يحتم عليك يا سيدي أن تحضر”.

ووفقًا للتقرير تم القبض على إسماعيل العبيدي في الصباح التالي للتفجير؛ إذ أجرت شرطة مكافحة الإرهاب مقابلات مكثفة معه لمدة أسبوعين تقريبًا، فيما تم إطلاق سراحه لاحقًا من دون توجيه تهمة إليه بعد أن نفى تورطه بما أقدم عليه شقيقه.

وتابع التقرير إن العبيدي أجاب في البداية على الأسئلة إلا أنه أعطى بعد ذلك إجابات من دون تعليق خلال غالبية المقابلات الـ25 التي أجراها في وقت تم فيه إبلاغ التحقيق بتوقيفه في مطار هيثرو عام 2015 لاحتواء هاتفه على مقاطع مصورة لتجنيد وأدبيات تنظيم “داعش” الإرهابي.

ووفقًا للتحقيق تم الاطلاع على حساب العبيدي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ليتم اكتشاف صورة له وهو يحمل رشاشا مطبوع عليه شعار التنظيم الإرهابي فيما تم تقديم أدلة تتعلق به خلال محاكمة شقيقه هاشم.

وبحسب التحقيق تم استخدام اسم سلمان العبيدي لشراء تأمين على السيارات لسلمان وهاشم ولم يكن لدى أي منهما رخصة قيادة لسيارة تم شراؤها لنقل مواد تم استخدامها في مانشستر خلال الاستعدادات قبل الهجوم.

وأضاف التحقيق إن بطاقة مصرفية تعود لوالدة الأشقاء الـ3 تم استخدامها من قبل سلمان وهاشم لشراء المواد المستخدمة في التفجير الإرهابي عثرت عليها الشرطة في ممتلكات إسماعيل العبيدي عندما تم القبض عليه في أعقاب التفجير.

ترجمة المرصد – خاص