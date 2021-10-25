ليبيا – رأى وكيل وزارة الاقتصاد الأسبق على المحجوب أن سعر الصرف الجديد المحدد بـ4.48 دنانير للدولار الواحد، مهدد بسبب زيادة الرواتب وما تلاها من منح الزواج وكذلك المنح المخصصة للأسر، فزيادة الإنفاق الحكومي تضغط على سعر الصرف الحالي لمزيد من تخفيض قيمة الدينار.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري الأحد أضاف: “ليبيا ستواجه أزمة مالية حقيقية في المستقبل، إذا لم تتخلص من فوضى هدر الأموال الطائلة في شكل رواتب وهمية وتسويات احتيالية”.

ورأى أنه من شأن أي خفض في الإنفاق ألا يلقى قبولًا لدى الليبيين في ظل السباق الحالي بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب على جذب المواطنين.