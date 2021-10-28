ليبيا – أعربت النائبة عن منطقة حي الأندلس ربيعة بوراس رفضها تقويض العملية الانتخابية بالضغط على عمداء البلديات وتسيسهم والزج بهم في الصراع بين مجلسي النواب والدولة.

بوراس أكدت في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن الصراع بين المجلسين لن ينتهي حتى لو تغيرت القوانين ومواعيد الانتخابات وفُصّل على هواهم.

ودعت عمداء البلديات لتهيئة الظروف لمساعدة المواطنين على ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم، مشيرةً إلى أنهم أكثر من يعرف ما سببته الحروب والصراعات داخل نطاق بلدياتهم من دمار وتشرد ونزوح ونقص خدمات،

كما تابعت: “لم يكن من السهل علينا جميعًا تخطي نفق الحرب والمضي قدمًا في تحقيق وقف إطلاق النار والتسوية السياسية التي ساهمت بشكلٍ إيجابي في توحيد المؤسسات وإنهاء الحروب، ولن نسمح بالعودة للمربع الأول”.

ونوّهت إلى أن ما قام به مجلس النواب ليس مثاليًا لكن ما يقوم به الآخرون من تقويض للمسار السياسي، هو المنزلق الأسوء بحق إرادة الشعب في اختيار من ينوب عنه لتحقيق الاستقرار المنشود.