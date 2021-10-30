ليبيا – وصف عضو ملتقى الحوار السياسي فضيل الأمين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل بالأمر الواقع.

الأمين دعا في تدوينة له في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طالعتها صحيفة المرصد المعرقلين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستتم رغم كل محاولات الإفشال والعرقلة.

وطالب الأمين هؤلاء المعرقلين بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل للجميع وليس الاستمرار في عضوية حزب الوضع الراهن مشيرا إلى أن بقاء الحال من المحال لأن المستقبل والانتخابات تمثل إرادة الشعب وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر.