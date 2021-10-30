ليبيا – استقبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

اللقاء استعراض بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات آخر مستجدات العملية الانتخابية، ومستوى جهوزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية نهاية هذا العام .

بدوره، أكد السفير الإيطالي على دعم المجتمع الدولي وحكومة بلاده للانتخابات الليبية المقبلة، مشيدًا بالخطة التي أعلنت عنها المفوضية لتنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والنيابية تزامنيًا، واتاحة نماذج التزكية للمرشحين، مثمنًا سعيها لاستكمال المسائل الفنية واللوجستية لتنطلق نحو تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الذي سخرت كافة إمكانياتها وكوادرها لإجرائه في موعده المحدد.

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