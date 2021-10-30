ليبيا – علق الأكاديمي والباحث في الجماعات الإسلامية علية العلاني على اتهام رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في تصريحات مثيرة للجدل السلطات التونسية بالاحتيال على أبناء بلده والاستيلاء على أموالهم، قائلًا: “إنه كان على الدبيبة أن يحل هذه المشكلة بطرق دبلوماسية، وله الحق في أن يطرح ما يشاء، والإدارة التونسية يمكن أن تنظر في الأمر”.

العلاني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “العرب” أضاف: “لا أعتقد أن الحكومة التونسية ستتنكر لهذه المطالب إن ثبتت صحّتها، ولكن هناك رواية من طرف واحد إلى حد الآن”.

واعتبر العلاني أن تصعيد الدبيبة ضد تونس يندرج في إطار التجاذبات الانتخابية والسياسية في بلاده.