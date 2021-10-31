ليبيا – تفقد النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني أمس السبت رفقة وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية منطقةَ تاكنس؛ وذلك للوقوف على أوضاع الموطنين الذي تضرروا جراء السيول التي أجتاحت المنطقة.

القطراني أجرى وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له زيارة لمختلف المنازل المتضررة جراء هذه السيول التي تعرضت لها المنطقة، والتقيا بسكانها واستمعا لشكواهم حيال التضرر الذي وقع عليهم بسبب هذه الحادثة.

وزار الوفد الحكومي الرفيع مستشفى تاكنس القروي، واطلع على أوضاعه ومدى استعداده لاستقبال حالات الطوارئ، في حال إستدعى الأمر ذلك.

وفي هذا الصدد ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال هذه الزيارة اجتماعًا ضم عددًا من أعيان ومشائخ بلدية تاكنس، وعددًا من أعضاء المجلس التسييري، ومدير المستشفى، استمع خلاله لمختلف المشاكل التي تعاني منها المنطقة وأبرز احتياجاتها.

وقدم الوفد الحكومي الرفيع خلال هذه الزيارة المساعدات الضرورية والعاجلة لتخفيف معاناة أهالي المنطقة، بسبب هذه الكارثة الطبيعية.

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