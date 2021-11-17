ليبيا – أصدر سيف الإسلام القذافي المرشح للانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء أول بيان رسمي له دعا من خلاله كافة المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع الى الاقبال على العملية الانتخابية بالتوجه الى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات لاستلام بطاقاتهم الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية المزمع عقدها في الـ 24 من ديسمبر المقبل.

القذافي وفي بيانه الذي تلقت المرصد على نسخة منه قال :”إلى ابناء الشعب الليبي العظيم في الوقت الذي تقف فيه ليبيا على ابواب محطة تاريخية، وامام استحقاق مصيري من شأنه أن يساعدنا على الخروج من الازمة التي يعيشها الوطن، وفي ضوء الحاجة الملحة الى تعاون وثيق بين أبناء الشعب الليبي بمختلف مكوناته، وبالنظر الى الأهمية القصوى التي تكتسيها المشاركة الشعبية في انجاح الاستحقاق الانتخابي، أتوجه بهذه الدعوة إليكم كافة يا من تشاطرونني حلم انقاذ ليبيا من نير الاحتراب والفوضى واستعادة الاستقرار والسلام والازدهار والتعايش الأخوي والوئام المجتمعي، أدعوكم وكافة المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع الى الاقبال على العملية الانتخابية بالمسؤولية التي تقتضيها خطورة المرحلة ابتداء من التوجه الى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في مناطقكم ومدنكم لاستلام بطاقاتكم الانتخابية التي لن تتمكنوا من المشاركة واتخاذ القرار بدونها”.

وأكد على أن البطاقات الانتخابية الموجودة والمتاحة في هذه الاونة بمكاتب المفوضية العليا للانتخابات هي جواز عبور الى صناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، لتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة التي سيتم انتخابها للنهوض بالبلاد واعادة تأهيلها واعمارها واتخاذ ما تحتاجه من قرارات تُعيدها إلى مكانتها الأولى بين الدول.

سيف الإسلام اختتم بيانه بالقول :” آمل أن تكون استجابتكم واسعة وتفاعلكم ايجابيا وواعياً بمصلحة الوطن وحبكم له”.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشعب الليبي العظيم .. قد دقت ساعة الحقيقة.. عليكم التوجه الى فروع مكاتب المفوضية العليا للانتخابات لاستلام بطاقاتكم لتقرير مستقبلكم ومستقبل أبنائكم.

سيف الإسلام معمر القذافي — سيف الاسلام معمر القذافي (@SyfAlqdhafy) November 17, 2021

هذا وقد أطلق سيف الاسلام حساب رسمي له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وطالب في أول تغريدة له الليبيين بضرورة التوجه لفروع مفوضية الانتخابات لاستلام بطاقاتهم الانتخابية ليتمكنوا من تقرير مستقبلهم ومستقبل أبنائهم حسب تعبيره.