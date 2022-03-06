ليبيا – صادق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج على اعتماد عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات عديدة.

ووفقا لما ورد في بيان صحفي للوزارة تابعته صحيفة المرصد تمت عملية المصادقة بحضور إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة لتشمل هذه المشاريع قطاعات الزراعة والصناعات الغدائية ومواد البناء والطاقات المتجددة إذ وجه الحويج بتنفيذها وعددها الإجمالي 53 مشروعا.

وأضاف البيان إن المشروعات توزعت بواقع 24 في المنطقة الجنوبية و12 في الشرقية و17 في الغربية فيما سيتم التنفيذ من خلال الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وعبر الاستثمار من قبل مستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.