ليبيا – أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف يحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها رمضان أبو جناح أمس السبت زيارة تفقدية للمركز الطبي العالمي بالعاصمة المصرية القاهرة.

أبو جناح والوفد المرافق له تفقد مختلف أقسام وعيادات ومرافق المركز الطبي العالمي وقسم العلاج الذري والطب النووي، والمكتبة المركزية، وقاعات المحاضرات والتدريب وقسم تأهيل وعلاج مرضى التوحد، الذي يساهم بشكل كبير في توفير عدد الخدمات الطبية للمرضى الليبين بالمركز، وخاصة في مجالات تقديم الرعاية الصحية المتميزة والعناية الطبية الفائقة التي يمتاز بها المركز في كافة التخصصات الطبية والجراحية المختلفة، كما تفقد حال المرضى الليبيين ومراحل علاجهم والاطمئنان عليهم.

وأكد أبو جناح حرصه الشديد على الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال الطبي، لتطوير الكوادر الطبية في ليبيا وتحسين القطاع الصحي، وتوظيفها في برنامج توطين العلاج بالداخل.

وتأتي هذه الزيارة للتعرف على إمكانيات المركز وجاهزيته، وتوفر شروط التعاقد على استقبال المرضى الليبيين من الزراعات التخصصية ،ومرضى الأورام و”الجاما نايف”، والعلاج الإشعاعي والمسح الذري.

بدوره، أبدى المدير العام للمركز اللواء مصطفى أبو حطب، كامل استعدادهم لاستقبال مرضى الأورام والزراعات المختلفة، استنادًا على اتفاقيات ومراسلات سابقة بين الجانبين.

وعبر أبو جناح عن تقديره الكبير لإدارة المركز الطبي العالمي، لما يتمتع به المركز من السمعة الطيبة والتاريخ العريق في القطاع الصحي المصري والخدمات الطبية المتميزة والتي جعلته المقصد الرئيسي الأول للسياحة العلاجية والاستشفائية على مستوى المنطقة.

وعلى نحو متصل، ناقش أبو جناح مع مدير المركز مسألة تسديد الدولة الليبية لجزء من الديون المستحقة بمجرد انتهاء اللجان من التدقيق والمراجعة.

وفي ذات السياق، أشار أبوجناح لعمل اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة والتي تعمل على مراجعة الديون المستحقة على الدولة الليبية لدى الدولة المصرية، وذكر بأن عملها قارب على الانتهاء تمهيدًا لسداد الديون كليًا.

كما تقدم أبو جناح بالشكر لكل من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وأيضًا مكتب النائب العام واللجنة المكلفة من قبل وزارة الصحة الليبية وعلى رأسها وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز توفيق الدرسي لمتابعتهم ملف مرضى ضمور العضلات وأعطاء الأولوية له، وتقييمهم الممتاز لهذا المركز الطبي ليكون المقصد الأول للمرضى.

وجاءت هذه الزيارة على هامش زيارة رسمية أجراها أبو جناح للجمهورية المصرية لحضور اجتماع مجلس وزراء العرب في دورته الـ56.

كما يذكر بأن هذه الزيارة استكمالًا للمهمة الرسمية التي يجريها نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الصحة المكلف لدولة تركيا والأردن، لمراجعة مسألة الديون في الساحات العلاجية.

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