ليبيا – قال الأكاديمي عماد الهصك إنه ليس من المستغرب أن يغازل فتحي باشاآغا أو أي سياسي ليبي مراكز صنع القرار في الدول الغربية، باعتبارها مسيطرة على خيوط اللعبة السياسية دوليًا، وهي التي تشكل الحكومات وتدعمها، أو تسقطها إذا أرادت.

الهصك أضاف في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “المستغرب هو مجاهرة باشاآغا بوقوفه مع الغرب ضد روسيا، وهو قد دخل في تحالف جديد مع القوة المسيطرة على شرق البلاد والتي تعد روسيا حليفها السياسي الأساسي”.

وأوضح أن هذا الأمر يحمل رسالة واضحة من باشاآغا للداخل والخارج، للداخل بأنه مهما دخل في تحالفات اقتضتها المرحلة والواقع السياسي إلا أنه لن يتخلى عن تمسكه بالمبادئ التي نادى بها منذ البداية، ورسالته للخارج بأنه حليف استراتيجي لدول الغرب في ليبيا، حسب قوله.

وأضاف: “النفط هو عنصر أساسي في علاقة الدولة الليبية بالخارج لا سيما الغرب، وازدياد فاعلية هذا العنصر في المشهد الدولي بعد ارتفاع أسعاره بسبب الحرب في أوكرانيا، أراد باشاآغا أن يستخدم هذه الورقة في صالحه، بأن يرسل تطمينات للدول الغربية بأنه سيعوض الناقص من النفط في السوق الأوروبية”.

وتوقع الأكاديمي الليبي أن “ينجح باشاآغا في استمالة هذه الدول، لأنه هو المسيطر الفعلي الآن على منابع النفط في ليبيا وعلى موانئ تصديره، وأن الدبيبة لا يملك هذه الورقة وهو الجواد الخاسر في ورقة النفط، فهو لا يسيطر إلا على مدينة طرابلس وبعض المدن المجاورة التي يقاسمه فيها باشاآغا النفوذ”، كما صرح.