ليبيا ـ أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن نجاحها في منع شركة “سيبابلاست” التونسية من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية.

المؤسسة وفي بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قالت إنه صدر حكم تحكيمي من غرفة التحكيم بتونس عام 2014 ضد الدولة الليبية لصالح الشركة التونسية، ليصدر قاضي التنفيذ بمحكمة باريس في 2021 أمر حجز تنفيذاً للحكم التحكيمي.

وأضافت المؤسسة انها استلمت إخطاراً بالحجز على أصولها في فرنسا العام الماضي، ورفضت التنفيذ من خلال تقديم دفوعها أمام المحكمة الابتدائية باريس، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، قبل أن تحكم بإلغاء الحجوزات التي تم إيقاعها ضد المؤسسة الليبية للاستثمار أمام محكمة باريس الابتدائية.