ليبيا – بحث وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال خالد المبروك مع أريك ماير نائب وزير الخزانة الأمريكية سبل تطوير التعاون بين وزارتي المالية الليبية والخزانة الأمريكية، وذلك خلال تواجده بمدينة واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

المبروك وماير بحثا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المالية سبل تطوير التعاون بين الوزارة و الخزانة عمومًا، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتقديم الدعم الفني لوزارة المالية الليبية في برنامج إصلاح نظام المالية العامة والمساعدة في تطوير منظومة مالية متقدمة لمعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي في إنجاز المهام الموكلة إليها بموجب التشريعات النافذة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.