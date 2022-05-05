ليبيا – أعلنت العملية الأوروبية في البحر المتوسط “إيريني”، أمس الأول أنّها حققت عبر اللاسلكي مع 179 سفينة تجارية ونفذت 9 زيارات على متن سفن بموافقة قادتها في أبريل الماضي.

وكالة “نوفا” الإيطالية أفادت أن العملية الأوربية مسؤولة عن تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، برصد 37 رحلة جوية مشبوهة واستمرت في مراقبة 25 مطارًا ومدارجًا و16 ميناءًا ومحطة نفطية.

من خلال خلية المعلومات الجنائية، أصدرت العملية توصية واحدة، من أصل 64، لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الوكالة إلى أنه منذ إطلاقها في 31 مارس 2020، صعدت العملية وفتشت 22 سفينة مشبوهة، من بينهم سفينة تم اقتيادها لميناء في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تم مصادرة حمولتها.

ووفقا لـ”إيريني”، فإن سفن، تحمل العلم التركي، رفضت صعود أفراد العملية الأوروبية على متنها وتفتيش السفن المشبوهة 6 مرات.

كما تم التحقيق في إجمالي 6534 سفينة تجارية من خلال طلب معلومات عبر مكالمات لاسلكية، بينما تمت زيارة 255 سفينة بموافقة قادتها (ما يسمى بالمقاربات الودية) بالإضافة إلى ذلك، حققت إيريني في 858 رحلة جوية مشبوهة وقدمت 36 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، يتعلق معظمها بالانتهاكات أو الخروقات المحتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط.

وذكرت نوفا أن العملية أصدرت 64 توصية لوكالات إنفاذ القانون المختصة بفحص السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تم إجراء 51 منها.