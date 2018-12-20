الرئاسي يعلن موقفه من تحرك الجيش ضد قوات جضران والسرايا التي كانت تستعد لمهاجمة الموانئ النفطية

ليبيا – أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تحرك الجيش نحو منطقة السدادة وشنه لعملية ضد قوات جضران وبقايا سرايا الدفاع التي كانت تتجمع فى المنطقة لمهاجمة الموانئ النفطية مجدداً قبل أن ينسحب إلى سابق قواعده فى الجفرة وشرقي سرت .

وفى بيان أصدره بوقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء وتلقت المرصد نسخة عنه ، أعرب المجلس الرئاسي عن إدانته وبأشد العبارات لما وصفه بالتصعيد العسكري بمنطقة السدادة معتبراً إياه تجاوزاً وإستفزازاً غير مبرر وقد يجر البلاد إلى دوامة جديدة من العنف .

وأضاف : ” إن اشتباكات السدادة تعد انتهاكاً صارخاً للتفاهمات التي اقرتها جميع الأطراف خلال المؤتمرات الدولية التي عقدت لحل الأزمة الليبية، والتي اتفق خلالها على وقف الاقتتال في كافة انحاء البلاد والابتعاد عن أي تصعيد “.

وتابع البيان : ” كما أننا مطالبون جميعاً بتهيئة الأجواء وتحسين الظروف العامة لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية ويعد تجدد الاقتتال اجهاض لهذا التوجه ” .

وأشار المجلس الرئاسي إلى أنه يسعى إلى توحيد الصف لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار داعياً من وصفها بـ ” جميع الأطراف ” إلى التهدئة والوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي تعمق الفرقة وتكرس العداوة والانقسام.

وتابع الرئاسي بيانه قائلاً : ” لقد عانى شعبنا الكثير وتعرضت مدنه لعمليات تدمير ويتطلع إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والسلام ” داعياً الجميع إلى الاحتكام للعقل، وحقن الدماء، وتغليب مصلحة الوطن العليا .

وختم البيان واصفاً تحرك الجيش مجدداً بالتصعيد الذي يأتي في وقت بدأت فيه البلاد تخطو نحو الاستقرار من خلال برامج اصلاح وبناء وتعمير بدلاً من الحرب والتدمير وفقاً لنص ذات البيان .