ليبيا – قال مستشار رئيس مجلس النواب الإعلامي فتحي المريمي إن تركيا تربطها علاقات ببعض الأطراف في الغرب الليبي وأنها تقوم بتبادل الزيارات في طرابلس وإسطنبول.

المريمي أشار في تصريحات خاصة لـ “سبوتنيك” الروسية وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الزيارة الحالية لوزير الخارجية التركي قد تهدف للتستر وتمييع أزمة شحنة الأسلحة التي ضبطت في ميناء الخمس اليت أكدت الجهات العسكرية أنها تابعة لليبيا.

وتابع قائلاً: “الشحنة كانت في طريقها إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفين والخارجين عن القانون خاصة أن أي شحنة تدخل البلاد دون أن تكون للجهات الرسمية تكون في وجهتها إلى تلك الجماعات”.

وأكد على أن البرلمان سيناقش اتخاذ بعض الخطوات تجاه تركيا خلال جلسته المقبلة هذا الأسبوع كما أنه سيخاطب الجهات الدولية للتحقيق في الأمر.