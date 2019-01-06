تركيا – نفت عقيلة الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ، المعروف باسم مهند في العالم العربي، صحة الأنباء التي تتحدث عن اغتياله رميا بالرصاص.

ونشرت باشاك ديزير صورة لزوجها كيفانش وهو يحمل سمكة كبيرة، اصطادها بنفسه، لتؤكد أنه على قيد الحياة، وأنه حيّ يرزق.

وكانت عدد من المواقع الإخبارية قد تناقلت “مقتل مهند، بعد إصابته بثلاث طلقات نارية في ظهره في أحد الفنادق في إسطنبول”، ونسبت هذه المواقع الخبر إلى السلطات التركية، ما زاد من تعزيز “مصداقية” أنبائها.

واشتهر الممثل التركي ذو الـ35 عاما في العالم العربي، بعد أن لعب عدة أدوار في مسلسلات دبلجت بالعربية ولاقت استحسانا واسعا، فيما كان أشهر أعماله مسلسل “نور” و”العشق الممنوع”.

المصدر: وكالات