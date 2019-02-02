ليبيا – أعلنت المنطقة العسكرية الزاوية عن وصول آمرها العميد محمد الطحيش اليوم السبت إلى مدينة بنغازى .

المنطقة العسكرية الزاوية أوضحت بأن العميد الطحيش سيعقد اجتماعات بمقر القيادة العامة في الرجمة لمناقشة آخر التطورات العسكرية فى المنطقة الغربية ، مبينة بأنه سيطلع قيادة الجيش على أوضاع الوحدات العسكرية التابعة للقيادة بالمنطقة الغربية .

كما سيبحث مع قيادة الجيش سبل تذليل كافة الصعوبات وتوفير الدعم الكامل حتى تتمكن المنطقة العسكرية الزاوية من اداء مهامها بنجاح .

واكد الطحيش في تصريح خاص للمكتب الاعلامي للمنطقة العسكرية الزاوية بأن الامور تسير بشكل جيد فى المنطقة الغربية .