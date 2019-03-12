ليبيا- تعرض موكب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لإطلاق نار مساء الإثنين فور وصوله إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس على تمام مساء اليوم الإثنين .

وقال مصدر مسؤول من المطار فضل عدم كشف هويته في حديث لـ المرصد بأن الواقعة تمت فور وصول السراج إلى أرض المطار قادماً على متن طائرة قطرية من الدوحة بعد زيارة إستغرقت أيام .

وأضاف بأن السراج وفور وصوله إلى المطار على متن الطائرة الخاصة القطرية هم بالمغادرة من البوابة رقم 9 المجاورة للصالة الخاصة قبل أن يحدث إطلاق النار .

وكشف ذات المصدر بأن إطلاق النار وقع في محيط هذه البوابة أثناظ مغادرة السراج وحراسه على متن سيارة مصفحة مؤكداً عدم إصابة أي منهم أو هو بأي إصابات مؤكداً في ذات الوقت حدوث حالة من التوتر بالتزامن مع وصوله البوابة .

وأعلن هذا المسؤول بأن سلطات المطار المختلفة إستنفرت على وقع هذا الحادث لمعرفة ملابساته ، فيما سارت حركة الطيران بشكل طبيعي وغادرت رحلات لخطوط البراق والليبية والأجنحة إلى كل من إسطنبول وجدة .

ولم تعلن حتى الآن أي جهة رسمية بما فيها سلطات المطار أو وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تفاصيل ماحدث أو تعلق بشكل رسمي على هذا الحادث .

المرصد – خاص