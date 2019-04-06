ليبيا – أعلنت اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية اليوم السبت عن تأجيل موعد الإقتراع في عدة بلديات.

اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية أشارت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها إلى أن الإنتخابات تم تأجيلها في الاصابعة و الزاوية الجنوب.

ونوّهت اللجنة إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن هذا التأجيل يأتي بالتزامن مع إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها يوم أمس الاربعاء لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية ، وسيطرت وحدات الجيش بعد تلقيها الاوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان سلمياً .