إسبانيا – وجه أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، صدمة لمانشستر يونايتد، بشأن أحد أهداف الفريق الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

فقد أعلن الموقع الرسمي لأتلتيكو، تجديد عقد حارس المرمى السلوفيني، يان أوبلاك، حتى صيف 2023، ليغلق الباب في وجه مساعي الشياطين الحمر.

وصرح أوبلاك في هذا الصدد: “سعيد جدًا بتجديد عقدي مع أتلتيكو، والاستمرار هنا للدفاع عن هذه الألوان بأفضل ما لدي”.

وقال موقع الروخي بلانكوس إن “أوبلاك وصل أتلتيكو عام 2014، وبعد مرور 5 سنوات أصبح أحد أفضل حراس المرمى في العالم، بفضل التزامه وعمله الشاق”.

يذكر أن الحارس السلوفيني، لعب حتى الآن 203 مباريات بقميص أتلتيكو، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه 115 مرة.

المصدر : كووورة