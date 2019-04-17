ليبيا – تعرضت مصحة العافية الإيوائية جنوب العاصمة طرابلس مساء اليوم الأربعاء لقصف صاروخي عنيف أسفر عن خسائر مادية جسيمة ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية فيما خرجت المصحة عن الخدمة بسبب إنقطاع التيار الكهربائي عنها .

وتمثلت هذه الخسائر في إصابة ثلاثة سيارات إسعاف وتدميرها بشكل كامل إضافة لتضرر قسم توليد الكهرباء الخاص بالمصحة بسبب هذه القذائف ما أدى لتوقف التيار وسط مخاوف على حياة بعض المرضى في غرف الإنعاش والعناية المرتبطة حياتهم بأجهزة تنفس وإنعاش كهربائية .

وقال أحمد عدالة وهو من العائلة المالكة للمصحة بأن الصواريخ سقطت على بعد أمتار قليلة من منازلهم ومن سكن الممرضات الأجنبيات والأطقم الطبية العاملة في المصحة مشيراً إلى أنهم يقدمون خدمات مجانية لأي مصاب ليكون جزائهم القصف والتدمير .

ودعا عدالة الجميع إلى تجنيب المصحة والمرافقق الطبية تبعات المعارك والقصف مشبهاً ما يحدث الآن بما حدث من قصف عشوائي خلال عملية فجر ليبيا .

يشار إلى أن منطقة السبيعة وجنوب قصر بن غشير حيث مصحة العافية مناطق خاضعة لسيطرة القوات المسلحة وتتمركز فيها منذ مطلع الشهر الجاري .

المرصد – متابعات