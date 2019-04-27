ليبيا – حذر القيادي في القوة الثالثة مصراتة أشرف تنتون من تحرك وحدات الجيش بالقيادة العامة باتجاه مدينة سرت اليوم السبت 27 ابريل 2019 .

تنتون ادعى بأن القوة التى دفعت بها قيادة الجيش إلى سرت تحوى مجموعة من المرتزقة الافارقة وحركة العدل والمساواة على حد زعمه ، مبيناً بأن القوة سلكت طريق ودان ، وطريق الجفرة (اللود) باتجاه سرت.

وأضاف القيادي في القوة الثالثة مصراتة بأن هناك كتيبة اخرى تابعة للقيادة العامة تسلك طريق الرواغة باتجاه مدينة سرت أيضاً ، مضيفاً بأن هذه القوة ترافقها مروحيتين عسكريتين خرجت من قاعدة الجفرة الجوية حسب قوله .