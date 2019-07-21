ماليزيا – أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لماليزيا عند (A-)، جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية ونظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش في بيان، الخميس، إن ماليزيا توازن بين النمو القوي والقائم على قاعدة تصدير متنوعة، مقابل ارتفاع الدين العام وبعض العوامل الهيكلية مثل مؤشرات الحوكمة الضعيفة بالنسبة إلى أقرانها.

وأضافت أن مؤشرات الحوكمة قد تتحسن تدريجيا مع الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الشفافية ومعالجة قضايا الفساد.

وتتوقع فيتش أن يسجل اقتصاد ماليزيا معدل نمو 4.4 بالمئة في 2019 و 4.5 بالمئة في 2020.

ومؤخرا، توقع صندوق النقد الدولي، أن يستقر معدل نمو اقتصاد ماليزيا عند 4.7 بالمئة في 2019، وهو نفس مستوى 2018، وأن يرتفع إلى 4.8 بالمئة في 2020.

وأشار البيان إلى أن ماليزيا هي اقتصاد منفتح ومندمج في سلاسل التوريد الآسيوية، ولديه قاعدة تصدير متنوعة تساعده على تخفيف تأثير التراجع المحتمل في الطلب في قطاعات محددة.

ورجحت فيتش أن يكون للتوترات التجارية العالمية “تأثير ضار” على الاقتصاد الماليزي ، كما هو الحال مع العديد من البلدان الأخرى، ولكن قد يتم تعويض ذلك جزئيا، بعوامل مثل تحويل التجارة، لا سيما تجاه قطاع الإلكترونيات.

وتقدر فيتش أن ينخفض الدين الحكومي العام في ماليزيا تدريجيا من 62.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 59.3 بالمئة في 2021.

وقالت فيتش إن ماليزيا لا تزال معرضة نسبيا للتحولات في معنويات المستثمرين الأجانب، بسبب ارتفاع حيازتهم لأدوات الدين الحكومية المحلية، رغم انخفاضها إلى 21 بالمئة من 33 بالمئة قبل ثلاث سنوات.

الأناضول