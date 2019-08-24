ليبيا – تجدد استهداف مطار معيتيقة الدولي بالتزامن مع قرب هبوط احدى الرحلات الجوية المدنية.

مطار معيتيقة الدولي أكد بأن القصف الذي تم بقذيفة لم يحدد نوعها جاء بالتزامن مع وصول رحلة شركة طيران البراق من اسطنبول والخطوط الليبية القادمة بمجموعة من حجاج بيت الله الحرام من جدة والبالغ عددهم 265 حاج.

وأعلنت إدارة المطار بأنها اضطرت اثر هذا القصف إلى تعليق الملاحة الجوية من والى المطار الى حين اشعار آخر وتحويل باقي الرحلات الى مطار مصراتة.

يشار الى أن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء احمد المسماري قد كشف في وقت سابق عن وجود مخطط لعدد من الميليشيات في طرابلس لاستهداف طائرة مدنية بمطار معيتيقة لاتهام القوات. المسلحة باستهدافها .