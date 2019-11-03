ووفقا للخبراء، فإن اللحوم المفرومة الأكثر فائدة هي لحم العجل والأرنب واللحوم البيضاء مثل لحم الديك الرومي، تشمل هذه الفئة أيضًا لحم الدجاج والسمك قليل الدسم، بحسب موقع “فيتشيرنيايا موسكفا”

وكلما نقصت نسبة دهون اللحم كلما ما كان أكثر صحة لمتبعي الحمية الغذائية، وقالت الخبيرة، من أجل تقليل محتوى السعرات الحرارية في اللحم نفسه، تتم إضافة الخضراوات في بعض الأحيان، مثل، القرنبيط والكوسة والبصل وغيرها من المحاصيل الجذرية”.

وتنصح الخبيرة بتحضير اللحم المفروم في المنزل، فمن المستحيل تحديد نسبة الدهون والبروتين في لحم المحلات.

عند شراء اللحم المفروم في المتجر يجب الانتباه إلى لونه ورائحته. من الضروري اختيار اللحم المفروم ذو لون وردي، فاللون البني يمكن أن يدل على سوء جودة المنتج.

ثم يجب أن تكون رائحة اللحم المفروم طازجة وإن أحسست برائحة مزعجة ولو قليلا، لا تشتري المنتج، وعلامة اللحم الرديء أيضا هو التصاقه بأصابعك.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري مراعاة تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وظروف تخزين اللحم.

وعليك شراء اللحم من الثلاجات المغلقة وتجنب شراء العبوات التي عليها طبقة من الجليد فهذا دليل على أن اللحم تم إذابته وتجميده مرة أخرى، ما يعزز تطوير بعذ البكتيريا المسببة للأمراض.