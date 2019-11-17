ليبيا – حذّر مصرف الجمهورية في بياناً أمس السبت عملائه من محاولة اختراق وسرقة بياناتهم عبر رابط يحمل تطبيق خاص بالبطاقات الإلكترونية من خلال صفحة مزورة.

المصرف أكد أن صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي لاتقوم بتقديم خدمات الكترونية “اون لاين” كما ان عدد معجبيها قرابة 163 الف معجب وليس معجب واحد كما جاء في الصفحة المزورة ولهذه وجب التنوية والتحذير من التعامل مع روابط يتم وضعها في التعليقات .

وفي سياق آخر،أعلن مدير إدارة التسويق بالمصرف فوزي الشويش توزيع السيولة النقدية على فروع غريان وغريان المركز والقواسم الجمهورية، بسقف سحب 5000 دينار.

وكشف مكتب الإعلام بالمصرف في تصريحات لقناة “ليبيا218” عن تخصيص 7 ملايين دينار لفروع “غريان – والقواسم” علماً أن عملية السحب قد تمت السبت من فرعي المصرف في طرابلس الميدان والمقريف.

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