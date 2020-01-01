ليبيا – قالت إذاعة “RFI” الفرنسية إن المعلومات بخصوص حضور مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا تتواتر الواحدة تلو الأخرى بعد نشر مقاطع فيديو وثقت حضورهم في العاصمة طرابلس.

الإذاعة الفرنسية أكدت نقلا عن مصادر بمطار معيتيقة وفقاً لقناة “روسيا اليوم” اليوم الأربعاء وصول عدد كبير من المرتزقة السوريين إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة.

وأفادت “RFI” بأن شركة الخطوط الجوية الليبية “Afriqiyah Airlines” وشركة الطيران “Ajniha” التي يملكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا قامتا بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وأشارت إلى أنه ما بين يوم الجمعة والأحد هبطت 4 طائرات في مطار معيتيقة وأنزلت مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ماهر عبد الرحمن في تصريح لـ RFI أن 500 مقاتل سوري حطوا بالتراب الليبي، مضيفا أن آخرين متواجدين في تركيا ينتظرون نقلهم إلى العاصمة طرابلس.