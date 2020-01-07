انجلترا – بيير إيمريك أوباميانج، قائد آرسنال، إنه يبقى مخلصا للنادي ويريد مساعدته على حصد الألقاب والعودة إلى القمة، رغم تكهنات عن رغبة المهاجم الجابوني في الرحيل بسبب تراجع نتائج النادي اللندني.

ويحتل آرسنال المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، بعد 21 جولة ويتأخر بتسع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال أوباميانج قبل الغياب بسبب المرض عن الفوز 1-صفر على ليدز يونايتد، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، الإثنين “يحب الناس كتابة القصص، وهم في حاجة إلى التركيز على ما يحدث في الملعب، يتحدث الناس كثيرا وبشكل مبالغ فيه”.

وأضاف “أنا قائد آرسنال وأحب هذا النادي، أنا ملتزم ولدي رغبة في إعادته لموقعه الذي يستحقه في القمة”.

ولم يمدد أوباميانج بعد عقده مع آرسنال، حيث يرتبط في الوقت الحالي بتعاقد حتى 2021.

وانضم أوباميانج في يناير/ كانون الثاني 2018 في صفقة قياسية للنادي آنذاك، مقابل 56 مليون جنيه إسترليني (74 مليون دولار).

المصـدر: كـووورة