اليمن – أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، امس السبت، إلحاق خسائر في عتاد جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، بقصف في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت وكالة “2 ديسمبر” الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن “الحوثيين استخدموا دبابة في قصف تجمعات سكانية بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ضمن خروقاتهم لقرار وقف إطلاق النار”.

وأكدت “تدمير مدفعية اللواء الثاني حراس الجمهورية، دبابة الحوثيين المتمركزة في منطقة الشجن لحظة استهدافها قرية الدخن في ساعات الصباح الأولى”.وجددت القوات المشتركة “الالتزام بوقف إطلاق النار”، مؤكدة في الوقت نفسه أنها “لن تتوانى عن تدمير آليات الحوثيين وإسكات مصادر نيرانهم، وسحق أية محاولة خرق لخطوط التماس”.

من جهة ثانية، ذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين، أن القوات المشتركة شنت قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.

وأشارت إلى تعرض مناطق شمال وشرق مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، إلى استهداف بالرشاشات.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

ووفقاً للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.