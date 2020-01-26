ليبيا – إدعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر اختبأ في فندق بالعاصمة الألمانية ولم يلتزم بمسار السلام للصراع في البلاد ولا بموسكو أو برلين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في مدينة إسطنبول قبيل مغادرته إلى الجزائر وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية في إطار جولة إفريقية تستمر 3 أيام وتشمل أيضاً السنغال وغامبيا.

وأوضح أنه قيم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة الماضي مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا وأنه تناول معها آخر المستجدات الحاصلة في البلاد.

وتابع قائلا: “قبل كل شيء حفتر شخص انقلابي وقلت للمستشارة الألمانية إنكم تدللونه كثيراً وهذا الشخص الذي تدلّلونه يتسبب في تقسيم ليبيا وينتهك وقف إطلاق النار فيها والمستشارة الألمانية أقرت بهذا الواقع”.

كما أردف:”حفتر لم يدعم مخرجات مسار موسكو ولا مؤتمر برلين فالرئيس الروسي أبلغني بأنه يضمن حفتر مقابل ضماني للسراج فالأخير التزم مشكور بما طلبنا منه أما حفتر فلم يلتزم بشيء فهرب من موسكو واختبأ في فندق ببرلين”.

وإتهم أردوغان المشير حفتر بأنه خان قياداته سابقاً وأنه من غير الممكن توقع منه الامتثال لوقف إطلاق النار بحسب قوله، مشيراً إلى مواصلة حفتر هجماته معتمداً في ذلك على دعم مرتزقة شركة فاغنر الروسية.

يشار إلى أن تصريحات أردوغان تأتي بالتزامن مع ارسال بلاده للمرتزقة والارهاببين السوريين في طائرات مدنية ليبية إلى مدينيتي مصراتة وطرابلس، وقد أقر كل من رئيس الرئاسي السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا بجلب مرتزقة سوريين في تصريحات تلفزيونية مؤكدين بأنهم سيستعينون بكل دعم ممكن لصد ما وصفوه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).