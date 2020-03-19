الولايات المتحدة – شاركت وكالة ناسا صورة رائعة للأشعة الوردية في السماء وشرحت التفسير العلمي الكامن وراءها.

وكشفت ناسا عن الصورة في موقع صورة اليوم الفلكية، التابع للوكالة، والتي أظهرت مشهدا يبدو خارقا للطبيعة.

والتقط المصور بريان جوف من فلوريدا، الصورة قبل بضع سنوات، والتي تكشف عن ظاهرة تسمى “الأشعة المضادة للغسق” (anticrepuscular rays).





وأوضحت وكالة ناسا تحت الصورة: “على الرغم من أن ضوء الشمس ينتقل بالفعل على طول خطوط مستقيمة، فإن إسقاط هذه الخطوط على السماء الكروية تظهرها وكأنها دوائر كبيرة”.

وتابعت وكالة الفضاء الأمريكية: “لذلك ستبدو الأشعة المقطعية من الشمس تتلاقى على الجانب الآخر من السماء، وعند النقطة المضادة للشمس، في مدار 180 درجة من الشمس، تحدث الظاهرة التي يشار إليها باسم الأشعة المضادة للغسق”.

وأشارت الوكالة إلى أن الصورة التي نشرتها وقع التقاطها في عام 2016، فوق متنزه Dry Tortugas الوطني في فلوريدا، بالولايات المتحدة.

وتبدو الأشعة وكأنها تسير في الاتجاه المعاكس للشمس في السماء. وتكون مرئية في الغالب عند شروق الشمس أو غروبها بسبب تشتت الضوء في الغلاف الجوي.

المصدر: ذي صن