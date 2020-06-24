ليبيا – طالب حزب المؤتمر المصري من المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة التدخل لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا والحفاظ على سلامة الشعب الليبي ومواجهة إرهاب النظام التركى ممثلا في رجب طيب أردوغان.

الربان صميدة وفي تصريحات خاصة نقلها موقع “البوابة نيوز” المصري قال إن مصر حريصة كل الحرص على إيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية ومواجهة العمليات الإرهابية والإجرامية التى تتم داخل ليبيا على اعتبار أن أي مساس بالأمن القومى الليبي له تأثير مباشر على الأمن القومي المصرى،مؤكدا أن الواقع والتاريخ يؤكدان للعالم كله أن مصر لها ثوابت وعقيدة راسخة في وجدان وقلب قيادتها السياسية الحكيمة والشعب المصرى العظيم وهى عدم التدخل في الشئون الداخلية لأى دول في العالم وفى مقدمها دول الجوار والدول العربية والخليجي.

ولفت إلى أن التدخل من مصر لن يكون إلا من خلال تفويض حقيقى من الشعب المصرى للقيادة السياسية مع وجود إرادة سياسية وشعبية من الدول التى تطلب تدخل مصر لإنهاء التدخلات الأجنبية في شؤون أي دولة جارة لمصر أو دولة خليجية أو عربية .

وأعرب صميدة عن أسفه الشديد من التخاذل الذى أصاب المجتمع الدولى في التعامل مع الأزمة الليبية خاصة وأن العالم كله يرى التدخلات الخطيرة من النظام الإرهابى التركى ومحاولات رجب طيب أردوغان علنا السيطرة على النفط الليبي ومقدرات وثروات الشعب الليبي الشقيق،مطالبا من القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبي بالوقوف صفا واحدا حول الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة الإرهاب الأردوغانى داخل ليبيا ووقف الاقتتال بين الشعب الليبي الواحد والعمل على تنفيذ بنود إعلان القاهرة الذى يكفل إنهاء الغزو التركى لليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا وحقن دماء الشعب الليبي.