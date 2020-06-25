ليبيا – علق عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض على المعلومات التي بدأت بالإنتشار أن هناك تحرك لرفع الدعم عن المحروقات مؤكداً أن هذه الخطوة ستطبق وتعتبر خطوات إيجابية وعاجلة.

الرعيض قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إنه يتمنى من الأشخاص المعارضين لهذه الخطوة تقديم دليل واحد على أن بيع الوقود بهذا السعر فيه فائدة للمواطن والبلاد.

وأضاف :”بيع الوقود بسعر مدعوم بهذا الشكل هو دمار شامل للمواطن والاقتصاد، أين تذهب الـ 10 أضعاف العملة هي تذهب للمهربين الذين أوجدوا في البلاد المليشيات، الكثير من الأكاديمين للأسف يقول لو رفعنا سعر الوقود سيزيد سعر النقل وترتفع أسعار البضائع وهذا بعيد كل البعد نحن كشعب تعودنا في الـ50 سنة الماضية أن نشتري البنزين رخيص، نرى أن رفع سعره ضروري ولكن ربطناه بدفع علاوة العائلة حتى يستطيع المواطن أن يحصل بمبلغ مالي من الدولة ودعم في نفس الوقت فنحن حققنا غرضين الأول أعطينا للمواطن مبلغ مالي يكفيه لمواجهة تغير سعر البنزين و الهدف الآخر دفعنا دين عن الدولة لمدة 6 سنوات، اذا استمرينا في دعم النفط ليبيا لن تكون دولة”.

كما إستطرد حديثه:” مجلس الوزراء أقر المبدأ في شهر7 يتم دفع علاوة العائلة و شهر 8 سيرفع الدعم عن الوقود عندما نطالب بتغيير سعر النافطة لأن أغلب المدن يباع فيها بـ 2 دينار و ربع ونحن نريدها بدينار و ربع، الشعب الليبي الآن يشتري الوقود بدينار ونصف”.