ليبيا – اعتبر المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري أمس الأربعاء أن أكبر ضربة وجهت للجيش التركي كانت عندما ظهرت صور أفراده وهم “عراة”.

المسماري قال في مؤتمره الأسبوعي وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” إنه “كانت هناك رحلات جويه بين تركيا لمطار معتيقة ومصراتة تم خلالها نقل جنود ومرتزقة” وهي مستمرة حتى الآن.

وأضاف: “هناك خمس قطع حربية تركية سجلنا وجودها قبالة سواحل ليبيا”.

وأكد اللواء المسماري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل لصالح أجهزة مخابرات تابعة لدول أخرى لم يسمها وأنه لا يعمل لصالح الشعب التركي، مشيراً إلى أنه يتحدى رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال إن “قواتنا المسلحة قامت بتدريب قتالي في منطقة غرب سرت، وإن الجيش الليبي في المستوى المطلوب ومستعد وجاهز للتعامل مع أي طارئ”.

وأردف: “رجال القوات المسلحة يؤمنون بأن هذه المعركة هي معركة وطن والتخلص من التكفيرين وإنهاء الغزو التركي ووجود تركيا في ليبيا لا يهدد بلادنا فحسب وإنما المنطقة الإقليمية بالكامل”.

أما بخصوص قرار جامعة الدول العربية علق “هناك دول تحفظت على بعض النقاط في القرار بخصوص الأزمة الليبية وهو ما يؤكد تغلغل الفكر الأردوغاني في هذه الدول”.

كما حيا موقف الرئيس التونسي قيس سعيد الذي قال، إن “شرعية الوفاق مؤقتة”، مندداً بموقف رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الذي قال إن لديه سيطرة على مناطق في تونس، وهو الآن من يثير المتاعب ضد الرئيس التونسي.