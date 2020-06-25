ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن النظام الاردوغاني ينفذ مشروع استعماري خطير وكل الأنظمة العربية التي لم يصلها الربيع الإخواني مستهدفة.

امغيب قال خلال تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إن التاريخ العثماني في ليبيا والمنطقة العربية مخجل تستحي الدول المتقدمة من ذكره او التذكير به.

ولفت إلى أن أردوغان ذكر أن ليبيا وكل الدول العربية ارث عثماني قبل مئة عام يريد العودة إليه إذاً من حق الجميع مطالبة تركيا بتعويض عن تلك الحقبة السوداء وكل جرائم الاتراك اثناء الاحتلال العثماني الذي استمر ما يقارب أربعمائة سنة .