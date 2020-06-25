ليبيا – رأى برلمانيون إيطاليون أن التوتر على جبهة سرت أوصل الحرب في ليبيا إلى مفترق طرق.

أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ من حركة خمس نجوم الإيطالية أضافوا:” أن من ناحية هناك وقف إطلاق النار واستئناف الحوار من أجل حل سياسي يضمن وحدة البلاد مع احترام تنوعها ومن جهة أخرى اندلاع حرب إقليمية خطيرة بين تركيا ومصر الأمر الذي يهدد بإشراك الناتو من جهة وروسيا من الجهة الأخرى”، وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية.

وتابعوا:” السيناتورات أنه بالنسبة لإيطاليا هناك مصالح استراتيجية ضخمة على المحك وذلك من ناحية أمن الطاقة وضغوط الهجرة والتهديد الإرهابي”.

وقالوا:” إن مهمة وزير الخارجية لويجي دي مايو في طرابلس تعيد إيطاليا إلى مركز الجهود الدبلوماسية الدولية المدعومة بقوة من الولايات المتحدة أيضا لدرء الأسوأ إنها مركزية دبلوماسية تقوم على دور محوري ملموس لبلادنا في ليبيا”.

وذكر أعضاء خمس نجوم الى أن هذا الدور يمتد من القيادة الإيطالية لمهمة إيريني الدقيقة لاحترام حظر الأسلحة إلى عملية إزالة الألغام للأغراض الإنسانية التي بدأتها القوات العسكرية في طرابلس مرورا بالتعاون في مناهضة الاتجار بالمهاجرين الذي نأمل أن يستأنف بتجديد مذكرة التفاهم مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان،على حد قولهم.