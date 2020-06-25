ليبيا – أفادت مصادر مطلعة بأنه خلال زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي دي مايو لويدجي إلى طرابلس أمس الأربعاء قدمت له السلطات الليبية سلسلة من المقترحات لتعديل مذكرة التفاهم لعام 2017.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن ما سلف ذكره هو أحد النقاط المركزية لوثيقة المقترحات المكونة من 7 صفحات والتي تلبي الطلبات التي تقدمت بها الحكومة الإيطالية وبشكل خاص الوزير دي مايو لحكومة طرابلس،وفقاً لما ذكرته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وذكرت المصادر أن ليبيا ملتزمة بمساعدة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في مياهها والسهر على الاحترام الكامل للاتفاقيات الدولية من خلال منح الحماية الدولية للمهاجرين طبقا لما حددته الأمم المتحدة.