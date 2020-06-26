ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الخميس مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج.

صالح أطلع بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على نتائج زيارة الحويج الأخيرة إلى دولة روسيا الاتحادية وعلى نتائج إتصالاته مع نظرائه وزراء خارجية العرب والمذكرة التي قدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي لهذا الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الـ23 من شهر يونيو الجاري برئاسة سلطنة عُمان.

وناقش الإجتماع الأزمة الليبية والمواقف الإيجابية لأغلب الدول العربية التي ثمنها وسُبل وطرق تطوير العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة والتي تقف وتدعم خيارات الشعب الليبي.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على دعم إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين للبدء في عملية سياسية شاملة لإنهاء الأزمة الليبية والتأكيد على دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والمرتزقة والعدوان الأجنبي وإنهاء المليشيات وجمع السلاح.

وبدوره،ثمن رئيس مجلس النواب المجهودات التي تقوم بها وزارة الخارجية الليبية في إيصال الصوره الحقيقة للوضع في ليبيا في كافة المحافل الدولية .

والتحق في نهاية الاجتماع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بالاجتماع مؤكدًا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية ولجانها المختلفة مع المؤسسة التنفيذية ووزاراتها لتفعيل العمل المشترك ومواجهة التحديات التي تشهدها ليبيا ،مؤكدين جميعا على أهمية إعلان القاهرة ومخرجات برلين لتسوية سياسية شاملة تنهي حالة الفوضى والانقسام وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات ونهاية الإرهاب والتوزيع العادل للثروات .