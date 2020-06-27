ليبيا – أكدت الحكومة اليونانية لتركيا استعدادها للدفاع عن مصالحها القومية في أي تصعيد محتمل بين الطرفين.

نائب وزير الدفاع اليوناني الجنرال ألكيفياديس ستيفانيس إتهم في تصريحات صحفية أمس الجمعة وفقاً لوكالة”روسيا اليوم” وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بتوجيه تهديدات إلى اليونان وفي الوقت نفسه يدعوها إلى الحوار.

وقال ألكيفياديس حسب ما نقل عنه موقع Greek City Times: “هناك مختلف المستويات والطرق للتعامل مع ذلك، والسيد آكار يختار هذه الطريقة، وهو يهددنا من جانب ويدعونا إلى التفاوض من جانب آخر.. نحن مستعدون للحوار، وفي نهاية المطاف نجري مشاورات على مستويات مختلفة، لكننا في الوقت نفسه نؤدي عملنا ونفعل ذلك على نحو صحيح”.

وشدد المسؤول العسكري على أن الحكومة اليونانية تحاول أن تعلن على كافة المستويات عن مواقفها الوطنية وفي الوقت نفسه تكون مستعدة على كافة المستويات لجميع الاحتمالات.

ورداً على سؤال حول إمكانية اندلاع “حلقة ساخنة” جديدة بين أثينا وأنقرة قال ستيفانيس: “لسنا خائفين من أي شيء، لأننا على علم بقدرتنا التي نعمل على تطويرها، ولهذا السبب ندرس مختلف السيناريوهات يوميا”.

كما لفت المسؤول إلى أن ذلك انعكس في أول مناورات جوية نفذتها اليونان في اليومين الماضيين بمنطقة بحرية مشمولة في الاتفاق المبرم بين تركيا وحكومة الوفاق، مؤكداً أن قائد الجيش اليوناني أمر دون أي تحذير مسبق بتنفيذ خطة وتم ذلك بأفضل صورة ممكنة.