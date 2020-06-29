ليبيا – أشاد عضو مجلس النواب المنتصر الحاسي أمس الأحد بجهود الحكومة الليبية حيال دعمها ومساندتها للمشاريع والخدمات لمدن شحات وسوسة والمنصورة وقرنادة.

المنتصر الحاسي قال وفقاً لوكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة الليبية إن ما قامت به الحكومة برئاسة عبد الله الثني تجاه هذه المدن من تقديمها للخدمات وإنشاء المشاريع لم تقوم بها أي حكومة أخرى طيلة 5 عقود الماضية.

وأضاف الحاسي أن هذه المشاريع شملت مجال شبكات” المياه، الصحة، التعليم، وإنشاء مجموعة مؤسسات تعليمية نموذجية” بالإضافة إلى المشاريع الإستراتيجية للدولة كمشروع محطة الكهرباء سوسة والميناء الذي سيُوفر فرص عمل هامة للشباب وسيساهم في إقامة تنمية مكانية حقيقية للمنطقة بصفة عامة.