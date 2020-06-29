ليبيا – أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين تواصل تركيا إرسال مرتزقتها من الفصائل السورية الموالية لها للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق في ليبيا.

المرصد السوري وفي بياناً له عبر موقعه الرسمي أشار إلى أنه جرى نقل دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة بالتزامن مع استمرار عودة مئات المقاتلين منهم إلى سورية بعد أن حصلوا على مستحقاتهم المالية بشكل كامل عقب التقدمات الأخيرة لقوات حكومة الوفاق في ليبيا.

ولفت إلى أن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إرتفعت إلى نحو 15.100 مرتزق من الجنسية السورية عاد منهم نحو 3200 إلى سورية في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

وذكر أن من ضمن المجموع العام للمجندين يوجد نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 14 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة السلطان مراد جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر كما أن هناك 400 مرتزق اتخذوا من الذهاب إلى ليبيا ذريعة للوصول إلى أوربا وقد دخلوا أوربا بطرق غير شرعية عبر إيطاليا.

وفي سياق متصل،جرى توثيق مقتل 15 مقاتل من حملة الجنسية السورية خلال المعارك إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفقاً لإحصائيات المرصد السوري فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا نحو 43.2 مقاتل بينهم 30 طفل دون سن الـ 18 كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.