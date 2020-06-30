ليبيا – قال وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج إن حكومته مع الحل السياسي في ليبيا شريطة أن يتم ذلك وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة،مؤكدا ضرورة وقف العدوان التركي المباشر على ليبيا.
الحويج وفي مقابلة هاتفية مع “سكاي نيوز عربية” أمس الاثنين أضاف أن حكومة رئيس الوزراء عبدالله الثني ترحب بكل الجهود العربية والدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا والوصول إلى تسوية سياسية.
وأكد أن هذه التسوية السياسية يجب أن تقوم على أساس مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة بحيث يتم الوصول إلى حكومة وحدة وطنية تنزع السلاح الموجود خارج إطار شرعية الدولة.
وقال إن تركيا يجب أن تعود إلى مسالمة في فضائها العربي والمتوسط بعد تحقيق التسوية السياسية.
وفي الوقت نفسه،أكد الحويج أن حكومته مستعدة لكل الخيارات الأخرى ولا سيما في حال تغول الميليشات أكثر واتساع العدوان التركي.
وزير الخارجية نفى الاتهامات التي تروج لها ميليشيات طرابلس ضد الجيش الوطني الذي انطلق من أجل تحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات.