ليبيا – قال وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج إن حكومته مع الحل السياسي في ليبيا شريطة أن يتم ذلك وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة،مؤكدا ضرورة وقف العدوان التركي المباشر على ليبيا.

الحويج وفي مقابلة هاتفية مع “سكاي نيوز عربية” أمس الاثنين أضاف أن حكومة رئيس الوزراء عبدالله الثني ترحب بكل الجهود العربية والدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا والوصول إلى تسوية سياسية.