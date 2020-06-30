ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على إجتماع الرئيي التركي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي معتبراً أن خروج صورة إجتماعهم على الإعلام تحمل عدة رسائل.

امغيب قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الاجتماع وجه رسالة للعالم يقول فيها أنه يسيطر على اهم مفاصل الدولة الليبية وهو المصرف المركزي ورسالة طمئنة للداخل التركي ورفع اسهمه ورسالة للمعارضين للاحتلال التركي من أبناء القبائل والمدن الليبية بعد أن علم ان هنالك حراك من اجل تفويض الجيش للتفاوض بشأن فتح النفط.

وأضاف:” يقول فيها إذا فتحتم النفط فإن إراداته تحت تصرفي وسوف تصلني بأي شكل كان في استثارة خبيثة وتحريض للقبائل على عدم فتح النفط حتى يستمر في الحرب ويستمر الضغط الأمريكي والدولي على البرلمان والجيش”.

كما أشار إلى أن هناك رسالة أخرى وصلت لكل مواطن ليبي لم يتمنى أردوغان أن تصل وهي أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير هو أحد أهم عملاء تركيا ولا يملك من الوطنية مثقال ذرة.