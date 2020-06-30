ليبيا – طالب عضو مجلس النواب مصباح دومة بضرورة وضع آلية مناسبة لتوزيع عادل للثروة النفطية فى ليبيا بين الأقاليم التاريخية، مشددا على ضرورة تغيير مجلس إدارة المصرف المركزي فى طرابلس وذلك تفاديا لاستمرار مسلسل إغلاق وفتح الحقول النفطية حسب المصالح السياسية الدولية.

دومة وفي تصريحات خاصة لصحيفة”اليوم السابع”المصرية اليوم الثلاثاء قال إن عملية إقفال حقول النفط ستتجدد مالم يتم وضع آلية لتوزيع عادل للثروة النفطية،موضحا أن منطقة فزان جنوب ليبيا الغنية بالنفط والغاز وتفتقر إلى أهم الاحتياجات الأساسية من ماء وغذاء ومعاناة لا تنقطع بعد تفشي فيروس كورونا.

وبيّن أن المنطقة تخرج منها الموارد إلى ما وصفها بـ”مافيات الشمال” التي استنزفت المليارات بعد عام 2011،لافتا إلى أن هذا الوضع سيحرك الأهالي مجددا نحو الإغلاق لأن الوضع أصبح مثير للاستفزاز من حكومات المافيا في طرابلس وبنغازي،على حد قوله.

وأشار إلى تأييده لعملية غلق حقول النفط بدلا من أن تقتل إيراداته الليبيين وتذهب العائدات للدول الراعية للحرب فى ليبيا لجلب المرتزقة والسلاح وللجماعات الإرهابية التي تنشط في تهريب المخدرات والوقود ما يؤدى للتأثير على الأمن المحلي والإقليمي.

عضو مجلس النواب دعا إلى ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة وكذلك توحيد الموسسات السيادية وتعيين شخصيات قادرة على إدارة المؤسسات السيادية بعيداً عن شبهة الفساد وخاصة إدارة مصرف ليبيا المركزي،مضيفا:”غير ذلك يعتبر عبث واستمرار حكومات المافيا بسرقة اموال الشعب الليبي”.