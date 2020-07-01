ليبيا – زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك دول “تدّعي” الديمقراطية وتقوم بدعم من وصفهم بـ”الانقلابيين” في ليبيا في اشارة منه إلى دولة فرنسا.

أردوغان وفي كلمة له خلال مشاركته في اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية اليوم الأربعاء وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أكد أن بلاده لن تترك الشعب الليبي تحت رحمة من وصفهم بـ”الانقلاببين” وأنهم سيواصلزن دعم حكومة الوفاق.

وأضاف:” ندعم الحكومة الشرعية في ليبيا التي تسعى للحفاظ على وحدة البلاد ونرى كيف تقوم بعض الدول التي تدعي الديمقراطية بدعم الانقلابيين هناك”.

وتابع:” تركيا لن تترك الشعب الليبي تحت رحمة الانقلابيين”، مؤكدا أن بلاده ستواصل فعالياتها في ليبيا في إطار ما وصفها بـ”الشرعية الدولية” ، مضيفاً :” مع اقترابنا من إتمام الربع الأول للقرن الـ21 هناك من لم يتمكن من التخلص من هواجسه الاستعمارية بعد أما نحن فسنواصل القيام بما نراه صحيحا من أجلنا ومن أجل أصدقائنا” دون أن يشير إلى الاتهامات التي توجه له بمحاولة إحياء الحقبة الاستعمارية العثمانية في ليبيا وتصريحه بها بشكل علني ومباشر عدة مرات.

ولفت أردوغان في ختام حديثه إلى أن بلاده تكافح من أجل مصالحها وحقوقها في شرق المتوسط وليبيا.