ليبيا – قال شرف الدين العلواني الخبير العسكري الليبي إن زيارة رئيس أركان البحرية التركية الأدميرال عدنان أوزيال أمس الثلاثاء إلى العاصمة طرابلس تأتي بعد نجاح الدبلوماسية المصرية في فضح الاحتلال التركي الغاشم لليبيا.

العلواني لفت في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن الدبلوماسية المصرية غيرت من المجريات التي صاحبت التدخل التركي ولولاها لكان الأمر أشد وأخطر.

وأشار إلى أن المساعي الدولية أجهضت خطط التركية في احتلال سرت والجفرة، مبيناً أن زيارة رئيس بحرية تركيا يعني أن هناك خطط لحرب أخرى في إطار التعنت التركي والسعي لالتهام المصالح الليبية.

كما حث العلواني القيادات العسكرية والوطنية الليبية على ضرورة الاستمرار في اليقظة والحذر والتنسيق المستمر مع القيادتين المصرية والليبية والدول العربية الداعمة للاستقرار لإحباط المؤامرات التركية في المنطقة.