ليبيا – قال سفير تركيا في باريس اليوم الأربعاء إن فرنسا تنتهج سياسة “منحازة” بشأن ليبيا وتغض الطرف عن انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من قبل دول إقليمية لصالح “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) حسب زعمه .

السفير إسماعيل حقي موسى إدعى في جلسة لأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء إلى أن “الحظر يُنتهك كل يوم من الحدود المصرية وكل يوم هناك طلعات جوية إلى ليبيا، لماذا لا يتم طرح الأسئلة؟”.

زاختتم حديثه قائلاً :”نعتقد أنهم يتعاملون مع الأمر بشكل انتقائي مما يعزز الدعم المقدم لحفتر في الشرق”.